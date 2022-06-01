اقتصاد

رئيس الفيدرالية الاقتصادية النمساوية حذر من معركة اقتصادية فاصلة حال فرض حظر على الغاز الروسي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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حذر رئيس الغرفة الفيدرالية الاقتصادية النمساوية، هارالد مارير، من حدوث “أرماجيدون اقتصادي”، وهو مصطلح يشير لنهاية العالم بشكل عام، إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الغاز الروسي. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن ماير قوله: “حظر الغاز غير ممكن، سوف يتسبب في أضرار إضافية لا يمكن لأحد أن يتخيلها”.

وحث مارير، الحكومة النمساوية، على “وضع خطة للطاقة بشكل عاجل في حالة انقطاع إمدادات الغاز وعدم الاعتماد على الدول المجاورة، حيث أنهم في هذه الحالة سيهتمون فقط باحتياجاتهم الخاصة”، مضيفاً أن “أولئك الذين يعتبرون أنه يمكن وقف الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة ينشرون “أكاذيب سياسية”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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