شركة “غازتيرا” الهولندية أعلنت توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بنهاية شهر أيار

أشارت شركة “غازتيرا” الهولندية، الى أنها “لن تتلق الغاز الطبيعي من شركة (غازبروم) الروسية اعتبارًا من الحادي والثلاثين من شهر أيار الجاري، بعد رفضها مطالب موسكو بالسداد بالروبل”.

وذكرت الشركة الهولندية والتي تشتري وتتاجر في الغاز نيابة عن الحكومة، أنها “تمتلك تعاقدات مع مصادر أخرى للحصول على ملياري متر مكعب من الغاز والتي كانت تتوقع الحصول عليها من “غازبروم” حتى شهر تشرين الأول المقبل”.

ومن جانبه، لفت وزير الطاقة الهولندي “روب جيتين”، الى “أننا نتفهم قرار غازتيرا بعدم الموافقة على شروط الدفع التي فرضتها غازبروم من جانب واحد، هذا القرار لن يكون له عواقب على تسليم الغاز للأسر الهولندية”.

وكانت الدنمارك قد أعلنت، في وقت سابق، من اليوم أن “غازبروم” الروسية قد توقف إمداداتها بالغاز الطبيعي بسبب رفضها سداد المقابل بالعملة الروسية.

وتعرضت دول بولندا وبلغاريا وفنلندا في وقت سابق من هذا العام لتوقف الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي، بعد رفضها الاستجابة لطلب موسكو بسداد المقابل المادي بالروبل، في حين وافقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على السداد بالعملة المحلية الروسية.