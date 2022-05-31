صناعة

صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية تواجه انخفاضاً في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 26 دقيقة واحدة
A worker welds a ladder in a production hall of German ladder, stool and scaffold-maker Munk Group (or Munk Guenzburger Steigtechnik), at the company's headquarters in Guenzburg, southern Germany, on January 25, 2022. - On January 28, 2022, the federal statistics agency will publish German growth figures for the fourth quarter, with early signs indicating Europe's largest economy shrank by "between 0.5 and one percent," curtailed by supply chain woes. At Munk, the company has had difficulties sourcing rubber feet for ladders and aluminium, the production of which was troubled by a short supply of magnesium from China. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) / TO GO WITH AFP STORY BY SEBASTIEN ASH - TO GO WITH AFP STORY by Sebastien ASH

تواجه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضاً في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في 2022، متأثرة بتعطل سلاسل الإمداد على المستوى العالمي.

وقال كارل هويسجن، رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا لصحيفة “فيلت آم زونتاج”، إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت، وفقاً لـ”الألمانية”.

وأكد أنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لـ 2022، الذي تم خفضه من 7% إلى 4%، في آذار مارس.

وأرجع هويسجن السبب في هذا التراجع، إلى عدة مخاطر، من حرب أوكرانيا، إلى الإغلاقات في الصين، والتضخم، وتضرر سلاسل التوريد.

وأكد أن الشركات تعاني نقصاً في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع أيضاً يصبح خطيراً مجدداً بالنسبة للمعادن والبلاستيك، حيث أن الإغلاق في الصين له تأثير أكثر خطورة في هذا، مضيفاً أنه بالنسبة للشركات، فإن حظر الغاز الروسي سيتسبب في تفاقم الوضع أكثر.

ورغم الحرب الجارية في أوكرانيا، تتوقع الصناعة الألمانية أن تنمو صادراتها هذا العام 2.5%.

وأوضح زيجفريد روسفورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، أن هناك شرطين لتحقيق ذلك، أحدهما يتطلب تراجع مشكلات سلاسل التوريد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام، مؤكداً أن الشرط الثاني يتمثل في عدم وجود حظر على واردات الغاز من روسيا، إذ أن من شأن ذلك أن يعرقل النمو ويدفع الاقتصاد إلى الركود، وفقاً لـ”الألمانية”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 26 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين في أبريل وسط قيود كورونا￼

منذ 5 أيام

لنقص أشباه الموصلات.. “تويوتا” تخفض إنتاجها عالمياً 100 ألف سيارة في حزيران

منذ أسبوع واحد

شركة “سامسونغ” تتجه لرفع أسعار الرقائق الإلكترونية 20% مع زيادة التكاليف

منذ 3 أسابيع

شركة “تويوتا” تستثمر 624 مليون دولار لتصنيع قطع السيارات الكهربائية في الهند

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى