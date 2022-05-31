غاز ونفط

تراجع واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي 22% في الربع الأول

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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كشفت بيانات ألمانية رسمية اليوم الإثنين 30 مايو أيار أن واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 22.2% في الربع الأول من 2022 بينما ارتفعت التكلفة بنحو 158% على أساس سنوي بفعل الزيادة الحادة للأسعار تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب التجارة الخارجية الألماني فإن واردات الغاز بلغت 32.4 مليار متر مكعب خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى نهاية مارس آذار.

فيما قفزت تكلفة واردات ألمانيا من الغاز إلى 16 مليار يورو (17.3 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 6.2 مليار يورو في الفترة نفسها في 2021 .

وتستورد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- معظم وارداتها من الغاز بشكل أساسي من روسيا والنرويج وهولندا وبريطانيا والدنمارك عبر خطوط أنابيب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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