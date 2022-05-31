اقتصاد

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لـCNBC عربية: نستهدف أن نصل إلى حجم رأسمال سوقي بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 2026

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر د. محمد عمران في مقابلة مع CNBC عربية، إن استراتيجية الهيئة لعام 2018 كانت قائمة على المشروعات المتناهية الصغر مضيفاً أن استراتيجية 2022 و2026 تركز على الاستدامة وتطوير البنى التحتية. 

وأفاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إنجاز 85% من استراتيجية الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى رأسمال سوقي بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 2026.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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