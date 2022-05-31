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شركة “ريستاد إنرجي”: الاستثمار العالمي في إنتاج النفط والغاز قد يقفز 20% هذا العام

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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أشارت شركة الأبحاث النرويجية “ريستاد إنرجي”، الى أنها”تتوقع ارتفاع الاستثمار العالمي في ​النفط​ و​الغاز​ بنسبة 20% إلى 344.4 مليار دولار هذا العام، بدعم من زيادة الأسعار وتدفق الأموال الضخمة إلى مشروعات في ​البرازيل​ وغيانا وغرب ​إفريقيا​ و​أستراليا​”.

وعلى مستوى العالم، تأتي أكبر زيادة في الاستثمار في دول مثل غيانا حيث شهدت “​إكسون موبيل​” سلسلة من الاكتشافات الكبرى على مدى السنوات السبع الماضية.

وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يزيد الاستثمار في ​النفط الصخري​ بنسبة 35%، بقيادة حوض “بيرميان”.

وذكر رئيس أبحاث التنقيب والإنتاج في “ريستاد”، إسبين إرلينجسن، أنه “ستقود البرازيل وغيانا وغرب إفريقيا وأستراليا معظم النمو، النشاط المرتفع الناجم عن ارتفاع أسعار السلع هو المحرك الرئيسي لهذا النمو الاستثماري القياسي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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