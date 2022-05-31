نمو إيرادات “غو تو غروب” 53% في أول تقرير ربع سنوي منذ الاكتتاب العام

ارتفعت إيرادات “غو تو غروب” بأكثر من 50% في أول تقرير ربع سنوي للشركة منذ ​الاكتتاب العام​ الأولي الذي جمعت من خلاله 1.1 مليار دولار، بدعم من التوسع السريع للتكنولوجيا والصناعات عبر الإنترنت في إندونيسيا. وكشف بيان شركة التكنولوجيا الإندونيسية الصادر الإثنين عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 53% تقريبًا إلى 5.2 تريليون روبية (357 مليون دولار) في الربع الأول من العام، وهو ما يشير إلى نمو الشركة المستقبلي حتى مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على مستوى العالم.

وارتفعت إجمالي إيرادات الخدمات حسب الطلب التي تشمل خدمات التوصيل بنسبة 58% إلى 3.1 تريليون روبية في الربع الأول، بينما نما إجمالي إيرادات ​التجارة الإلكترونية​ بنسبة 53% إلى 1.9 تريليون روبية. وقد جمعت الشركة 1.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الاكتتابات على مستوى العالم هذا العام، لتتمكن من منافسة شركات منها “جراب”. وقال الرئيس التنفيذي للشركة “سوليستيو” في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ”: إنه من المتوقع أن تزيد القيمة الإجمالية للمعاملات إلى ما يصل إلى 150 تريليون روبية في الربع الثاني، بعدما ارتفعت بنسبة 46% إلى 140 تريليون روبية في الربع الأول.