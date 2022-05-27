المركزي الروسي يخفض أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة

خفّض ​البنك المركزي الروسي​ أسعار الفائدة على الروبل بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11 بالمئة، الخميس، في ثالث خفض على أسعار الفائدة خلال شهرين.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم، إنه خفض أسعار الفائدة على الروبل إلى 11 بالمئة من 14 بالمئة، مع ظهور مؤشرات على تراجع مستويات ​التضخم​ من ذروة 20 عاما.

وذكر البنك أن يرى مجالا للمزيد من التخفيض هذا العام، مؤكدا على انخفاض وتيرة المخاطر النقدية التي واجهت العملة المحلية “الروبل” خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وقرار الخفض اليوم، هو الثالث للبنك منذ رفع طارئ لسعر الفائدة الرئيسي من 9.5 بالمئة إلى 20 بالمئة في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في ​أوكرانيا​ وفرض عقوبات من قبل الغرب على ​موسكو​.

تشير أحدث البيانات الأسبوعية إلى تباطؤ كبير في معدلات نمو الأسعار الحالية، وقال البنك المركزي في بيانه اليوم إن ضغط التضخم يخف على خلفية ديناميكيات ​سعر صرف الروبل​ وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات.

وفي نيسان الماضي بلغ التضخم السنوي 17.8 بالمئة، وبناءً على التقديرات حتى 20 مايو/أيار الجاري، فقد تباطأ إلى 17.5 بالمئة.

وصعد الروبل أمام الدولار إلى متوسط 55، بعد أن هبط إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 150 مقابل الدولار الأمريكي في 7 مارس/آذار الماضي، و76 روبل قبيل الحرب.