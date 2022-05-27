اقتصاد

البنك الدولي يوافق على تقديم 500 مليون دولار لتركيا لتوفير لقاحات كوفيد￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
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The World Bank Group logo appears on the building in Washington, DC on April 21, 2022. - The 2022 Spring Meetings of the World Bank Group and the International Monetary Fund take place 18-24 April 2022. (Photo by Eva HAMBACH / AFP)

قال البنك الدولي إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تركيا في جهودها لمكافحة كوفيد-19.

وقال البنك الخميس 26 أيار مايو، إن الأموال، التي سيكون أجل استحقاقها 10 سنوات ونصف السنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، ستستخدم لتوفير لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة في تركيا.

وذكر أنه سيتم توفير 250 مليون دولار إضافية كتمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى المساعدة في تغطية تكاليف شراء اللقاحات.

وكان البنك الدولي قد وافق في وقت سابق على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتركيا في أبريل نيسان 2020

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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