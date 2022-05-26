ارتفاع أرباح دار الأركان السعودية بـ 675% في الربع الأول 2022￼



ارتفع صافي أرباح شركة “دار الأركان للتطوير العقاري” السعودية بنسبة 675%، حيث بلغت 221 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 28.5 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض إيرادات التأجير، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة تم تعويضه بالانخفاض في أعباء التمويل وكان له الأثر على صافي الربح.