عقارات

ارتفاع أرباح دار الأركان السعودية بـ 675% في الربع الأول 2022￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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ارتفع صافي أرباح شركة “دار الأركان للتطوير العقاري” السعودية بنسبة 675%، حيث بلغت 221 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 28.5 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض إيرادات التأجير، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة تم تعويضه بالانخفاض في أعباء التمويل وكان له الأثر على صافي الربح.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 21 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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