النفط الكويتية: سنبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول قي مدينة الأحمدي

أعلنت وزراة النفط الكويتية، أنها “ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الجاري، موضحت أن “المركز الدولي لأبحاث البترول، يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبرا و300 من المعدات العلمية”.

ورأت في تصريح على مواقع التواصل الغجتماعي، أنه “من الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي”.