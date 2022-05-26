غاز ونفط

النفط الكويتية: سنبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول قي مدينة الأحمدي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أعلنت وزراة النفط الكويتية، أنها “ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الجاري، موضحت أن “المركز الدولي لأبحاث البترول، يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبرا و300 من المعدات العلمية”.

ورأت في تصريح على مواقع التواصل الغجتماعي، أنه “من الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 21 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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