مال وإستثمار

واشنطن تمنع حكومة روسيا من سداد ديونها عبر بنوك أميركية￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء 24 مايو آيار إن إدارة جو بايدن ستمنع الحكومة الروسية من الدفع لحاملي السندات من خلال البنوك الأميركية ابتداءً من صباح الأربعاء.

وتزيد تلك الخطوة احتمالات تخلف موسكو عن سداد ديونها المستحقة.

وكانت إدارة بايدن قد منحت روسيا استثناءً للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي وبموجبه يتم السماح للبنك بسداد المدفوعات لحملة السندات من خلال البنوك الأميركية والدولية.

وتشير تقديرات JPMorgan Chas إلى أن موسكو تواجه ما يقرب من 400 مليون دولار من مدفوعات السندات الدولارية في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو حزيران المقبل.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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