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رئيسة صندوق النقد الدولي: الاتجاه نحو التشرذم قوي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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International Monetary Fund (IMF) managing director Kristalina Georgieva takes part in the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on May 23, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

07:23 26-05-2022
رئيسة صندوق النقد الدولي: الاتجاه نحو التشرذم قوي
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأربعاء 26 أيار مايو، إن قلقها من خطر أن الحرب في أوكرانيا والمزيد من التباطؤ في الصين ربما يثيران ركوداً عالمياً أقل من مخاوفها حيال قوة الاتجاه نحو التشرذم الاقتصادي والسياسي.

وخفض صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2202 إلى 3.6% من 4.4% في ثاني خفض للتوقعات هذا العام، وكررت جورجيفا تحذيرها من أن الأحداث منذ ذلك الحين قد تثير تخفيضات إضافية للتوقعات.

لكنها أبلغت حلقة نقاشية في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن ذلك ليس أكبر ما يشغل ذهنها في الوقت الحاضر.

“ما يقلقنا أكثر هو الخطر المتمثل في أننا ذاهبون إلى عالم به المزيد من التشرذم، مع تكتلات تجارية وتكتلات للعملة، وهو ما يقسم ما ظل حتى الآن اقتصاداً عالمياً متكاملاً.”

وقالت جورجيفا “الاتجاه نحو التشرذم قوي.”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 27 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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