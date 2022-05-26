بو حبيب: الإدارة الأميركية اقترحت تقديم دعم للجيش اللبناني وننتظر موقف مجلس النواب بشأنها ولمسنا عزما على تسريع مفاوضات ترسيم الحدود

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أنّه استمع في واشنطن إلى ترحيب بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأشار إلى أنّ هناك تخوفات من ألا تكون هناك أغلبية برلمانية قادرة على الحكم والتوافق بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلن، أنّ الدول المانحة مستعدة لمساعدة لبنان بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكشف بو حبيب، أنّ “الإدارة الأميركية اقترحت تقديم دعم للجيش اللبناني وننتظر موقف مجلس النواب بشأنها”.

وقال: “طلبنا من واشنطن التعجيل بالعمل للتوصل إلى اتفاق على الحدود مع إسرائيل، ولمسنا من الخارجية الأميركية عزما على تسريع المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود مع إسرائيل”.

وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، “أنّنا بحاجة إلى إعفاءات أميركية من قانون قيصر لجر الكهرباء الأردنية والغاز المصري”.

وحول قضية النازحين السوريين، لفت إلى “أننا نريد أن يتم تشجيع السوريين الموجودين في لبنان على العودة إلى بلادهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها”.