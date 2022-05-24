غاز ونفط

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تقفز عند أعلى مستوى في نحو 13 عاماً￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى في نحو 13 عاماً اليوم الإثنين 23 مايو آيار، في ظل استهلاك كل من محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال المزيد من الوقود.

وعند تسوية جلسة تداول الإثنين، ارتفعت العقود الأميركية للغاز تسليم يونيو حزيران بنحو 8.2% إلى 8.744 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى إغلاق منذ أن سجلت ذورة 13 عاماً عند 8.783 دولار في الخامس من مايو أيار.

وحققت العقود الأميركية للغاز الطبيعي مكاسب بنحو 135% منذ بداية 2022.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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