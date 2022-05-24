ارتفاع الأرباح والإيرادات الفصلية لـZoom في الربع الأول￼

حققت Zoom زيادة في أرباح الربع الأول وبأكثر من توقعات المحللين، كما زادت الإيرادات بنحو 12%.

ووفقاً لما أعلنته شركة التكنولوجيا اليوم الإثنين 23 مايو آيار فإنها سجلت أرباحاً للسهم بقيمة 1.03 دولار وهو ما يتجاوز توقعات المحللين لدى Refinitiv عند 87 سنتاً.

فيما ارتفعت الإيرادات إلى 1.07 وفقاً لتوقعات المحللين، وذلك بعدما قفزت إيرادات الشركة بنحو 200% خلال نفس الفترة من 2021.

وتتوقع Zoom أن تتراوح إيرادات الربع الثاني الجاري بين 1.11 مليار و1.12 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنحو 9.2% على الأقل.

فيما تتوقع الشركة أن تتراوح أرباح السهم بين مستوى 90 سنتاً و92 سنتاً.

أما فيما يتعلق بالأداء المالي عن إجمالي العام الجاري، تتوقع Zoom أن تتراوح الإيرادات بين 4.53 مليار و4.55 مليار دولار.