مال وإستثمار

ارتفاع الأرباح والإيرادات الفصلية لـZoom في الربع الأول￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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SAN JOSE, CALIFORNIA - MAY 23: The moon sets behind the Zoom Video Communications headquarters on May 23, 2022 in San Jose, California. Online video conferencing company Zoom Video Communications will report first quarter earnings today after the closing bell. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

حققت Zoom زيادة في أرباح الربع الأول وبأكثر من توقعات المحللين، كما زادت الإيرادات بنحو 12%.

ووفقاً لما أعلنته شركة التكنولوجيا اليوم الإثنين 23 مايو آيار فإنها سجلت أرباحاً للسهم بقيمة 1.03 دولار وهو ما يتجاوز توقعات المحللين لدى Refinitiv عند 87 سنتاً.

فيما ارتفعت الإيرادات إلى 1.07 وفقاً لتوقعات المحللين، وذلك بعدما قفزت إيرادات الشركة بنحو 200% خلال نفس الفترة من 2021. 

وتتوقع Zoom أن تتراوح إيرادات الربع الثاني الجاري بين 1.11 مليار و1.12 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنحو 9.2% على الأقل.

فيما تتوقع الشركة أن تتراوح أرباح السهم بين مستوى 90 سنتاً و92 سنتاً.

أما فيما يتعلق بالأداء المالي عن إجمالي العام الجاري، تتوقع Zoom أن تتراوح الإيرادات بين 4.53 مليار و4.55 مليار دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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