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البنك الدولي: دول مجلس التعاون الخليجي قد تحقق نمواً بنحو 5.9% في 2022￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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توقع البنك الدولي اليوم الإثنين 23 مايو آيار أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.9% في 2022.

وأشار التقرير إلى أن السعودية قد تحقق نمواً اقتصادياً بنحو 7% في عام 2022 وذلك بدعم من إنتاج نفطي أقوى واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية وزيادة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي المحلي.

وتوقع التقرير تسارع النمو الاقتصادي في البحرين هذا العام ليصل إلى 3.5% مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة، كما توقع تسارع النمو في الكويت لنفس السبب ليسجل 5.7%.

وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في عمان قد يُسجل 5.6% مدعومًا بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%.

ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في الإمارات في عام 2022، مع توقعات بأن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية. 

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 27 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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