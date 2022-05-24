اقتصادمال وإستثمار

البيت الأبيض يبحث اللجوء لاحتياطات السولار لكبح الأسعار المرتفعة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 56 دقيقة
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CINCINNATI, OH - MAY 06: U.S. President Joe Biden speaks to an audience at United Performance Metals on May 6, 2022 in Cincinnati, Ohio. President Joe Biden spoke about bolstering domestic manufacturing in an effort to reduce inflation and shortages caused by pandemic woes in Asia and the Russian invasion of Ukraine. Jon Cherry/Getty Images/AFP (Photo by Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية يوم الإثنين 23 مايو آيار أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار، وذلك بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة.

ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطي للوقود في منطقة شمال شرق البلاد The Northeast Home Heating Oil Reserve وهو موقع تأسس في عام 2000 للمساعدة في حل مشاكل الإمدادات لكن لم يستخدم إلا مرة واحدة في عام 2012 وذلك عقب إعصار ساندي.

ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا السحب محدوداً لأن هذا الخزان صغير نسبياً ولا يحتوي إلا على مليون برميل من السولار.

وبحسب رويترز قال مسؤول في البيت الأبيض: لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة.

ووصل متوسط سعر السولار عند 5.56 دولار للجالون أمس الأحد وهو مستوى أقل قليلاً من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي عند 5.58 دولار.    

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 56 دقيقة
0 16 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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