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“ماريوت الدولية” وقعت اتفاقية مع “البحر الأحمر للتطوير” لافتتاح أولى محميات الريتز-كارلتون في الشرق الأوسط

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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علنت شركة “​ماريوت​ الدولية”، عن “توقيع ​اتفاقية تعاون​ مع شركة ​البحر الأحمر​ للتطوير لافتتاح محمية الريتز-كارلتون الأولى قبالة الساحل الغربي للسعودية، في إطار وجهة البحر الأحمر المرتقبة”.

وأشارت الشركة، في بيان، الى أنه “من المتوقع افتتاح محمية الريتز-كارلتون الجديدة التي تحمل اسم نجومه عام 2023 لتقدّم تجارب ترفيهية مخصصة تجمع بين الخدمات الفاخرة وسط جمال الطبيعة والتصاميم العريقة، مشيرة إلى أن نجومه تمثل أول مشروعٍ للعلامة في ​الشرق الأوسط​ وتنضم الى محميات الريتز-كارلتون الخمس المنتشرة في العالم”.

ولفتت الى أن “نجومه تقع في قلب مجموعةٍ من الجزر الخاصة، ومن المتوقع أن تضم ما يقارب 63 من الفلل الشاطئية، يتراوح عدد غرفها بين غرفة واحدة وأربع غرف، وتشمل الخطط المستقبلية إنشاء مجموعةٍ من المرافق الفاخرة والخدمات الحصرية بما فيها مركز سبا فاخر وأحواض سباحة ومطاعم متعددة ومنطقة متاجر ​تسوق​ فاخرة وغيرها من الوجهات الترفيهية مثل مركز مخصص لحماية الحياة البرية”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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