صناعة

لنقص أشباه الموصلات.. “تويوتا” تخفض إنتاجها عالمياً 100 ألف سيارة في حزيران

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أعلنت شركة “تويوتا موتور” اليابانية لصناعة السيارات أنّها ستخفّض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفاً في حزيران بسبب نقص أشباه الموصلات.

ولم تغيّر الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9,7 ملايين سيارة حول العالم بحلول آذار 2023.

وأعلنت الشركة أيضاً عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاق كورونا في شانغهاي. وسيؤثر التعليق إجمالاً على 16 خطاً في عشرة مصانع في أيّار وحزيران.

وقالت “تويوتا” إنّها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهرياً في المتوسط من حزيران إلى آب، مضيفة أنّ نقص الرقائق وتفشي وكورونا وعوامل أخرى “تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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