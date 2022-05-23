السيسي افتتح مشروع زراعي ضخم للوقاية من 3 أزمات عالمية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، الخاص بتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض؛ لخفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

ورأى خبراء اقتصاديون في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “هذه الخطوة المصرية الجديدة هامة لحماية مصر من 3 أزمات عالمية، هي تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وتغير المناخ، ووباء كورونا التي تسببت في اضطراب شحن الحبوب، خاصة القمح الذي تعد مصر من أكبر مستورديه”.

ووفق مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بهاء الغنام، فإن التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل للمشروع يصل إلى 133 مليار جنيه بحلول نهاية 2024، في حين قدر السيسي تكلفة زراعة الفدان بين 200 و300 ألف جنيه للفدان، معلقا: “دي أسعار من سنتين ثلاثة، يعنى المليون فدان دول يخشوا في 250 مليار جنيه اليوم”.