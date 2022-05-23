سياحة ونقل
حمية: الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستصل اليوم إلى مرفأ بيروت
أشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن “اليوم عند الساعة 10 صباحا، تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.
وكان حمية، قد لفت، في وقت سابق، الى أن “هناك خمسون باصاً من الدفعة الأولى من هبة الباصات الفرنسية جرى تحميلها في مرفأ مرسيليا، وستصل إلى مرفأ بيروت في 2022-5-23″، موضحاً أن “مساعدة الدول الصديقة للبنان وشعبه مرحب بها على الدوام ما دامت غير مشروطة وتطال لبنان بكافة أطيافه ومناطقه”.