حمية: الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستصل اليوم إلى مرفأ بيروت

أشار ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ​علي حمية​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن “اليوم عند الساعة 10 صباحا، تصل إلى ​مرفأ بيروت​ الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.

وكان حمية، قد لفت، في وقت سابق، الى أن “هناك خمسون باصاً من الدفعة الأولى من هبة الباصات الفرنسية جرى تحميلها في مرفأ ​مرسيليا​، وستصل إلى مرفأ بيروت في 2022-5-23″، موضحاً أن “مساعدة الدول الصديقة للبنان وشعبه مرحب بها على الدوام ما دامت غير مشروطة وتطال لبنان بكافة أطيافه ومناطقه”.