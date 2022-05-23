سياحة ونقل

حمية: الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستصل اليوم إلى مرفأ بيروت

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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أشار ​وزير الأشغال​ العامة والنقل ​علي حمية​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن “اليوم عند الساعة 10 صباحا، تصل إلى ​مرفأ بيروت​ الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية”.

وكان حمية، قد لفت، في وقت سابق، الى أن “هناك خمسون باصاً من الدفعة الأولى من هبة الباصات الفرنسية جرى تحميلها في مرفأ ​مرسيليا​، وستصل إلى مرفأ بيروت في 2022-5-23″، موضحاً أن “مساعدة الدول الصديقة للبنان وشعبه مرحب بها على الدوام ما دامت غير مشروطة وتطال لبنان بكافة أطيافه ومناطقه”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 19 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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