اقتصاد

الهند تدرس اقتراض 13 مليار دولار لتعويض خفض ضريبة الوقود

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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تتجه الهند لاقتراض تريليون روبية (12.9 مليار دولار)، التي ستفقدها الإيرادات الحكومية، نتيجة خفض الضرائب على الغازولين والديزل، وفقا لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لسرية المناقشات. وبحسب المصادر، فإن التحصيلات الأكبر من ضريبة البضائع والخدمات وكذلك ضريبة الدخل الشخصي سيعادلها إنفاق إضافي على دعم الغذاء والأسمدة الذي تعطيه الحكومة للفقراء والمزارعين.

وأوضحت المصادر إن الخسارة التي ستتكبدها وزارة المالية نتيجة الخفض الأحدث في الضريبة على البضائع ستُعوض عبر الاقتراض الإضافي من السوق، ولم يجب متحدث باسم وزارة المالية على مكالمات هاتفية خارج ساعات العمل في نيودلهي طلباً للتعليق. وقد يثير عبء الديون المتزايد الفزع في سوق السندات الهندية مع ارتفاع العائد على السندات المعيارية لأجل 10 سنوات خلال الشهر الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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