2.5 مليار دولار حصيلة أسبوعين في مزادات نيويورك

أفادت تقارير صحفية، بأنه “في نفس اليوم الذي محت فيه الضغوط البيعية 1.5 تريليون دولار من قيمة الأسهم في وول ستريت، كان آشر إيدلمان من بين الحضور في دار مزادات “فيليبس” (Phillips) في نيويورك. حيث بيعت قطع فنية بملايين الدولارات في تتابع سريع -8.4 مليون دولار للفنان روثكو، و15.6 مليون دولار لكالدر، و85 مليون دولار للفنان باسكيات-وتم بيع العديد منها بما يفوق أعلى تقديراتها بكثير”.

ويقول إيدلمان، ممول سابق والرئيس الحالي لمجلس إدارة “آرت بنك” (ArtBnk): “لا يفاجئني على الإطلاق أننا قضينا يوماً رائعاً… أعتقد أن معظم الناس قد اتخذوا قراراً مسبقاً بشأن الكثير من الأشياء، ولم يكونوا ليتراجعوا عن ذلك القرار بسبب هبوط السوق… هناك الكثير من السيولة المتداولة”. ويحذّر من أن الوضع سيكون مختلفاً بعد ستة أشهر من الآن، إذ يقول: “الأمر بسيط جداً… في عامي 1989 و2008، كان لديك أنشطة مشابهة جداً… في عام 1989 بدأ الاقتصاد في الانهيار، وبحلول عام 1990 لم يتم تداول أي قطع فنية على الإطلاق… لكن في عام 1989، أنا بعت 30% من مجموعتي الفنية من حيث القيمة في مبيعات تشرين الثاني”.