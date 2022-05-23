وكالة Moody’s تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا للمرة الثانية في 3 أشهر￼

خفضت وكالة Moody’s التصنيف الائتماني لأوكرانيا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، كما خفضت نظرتها من مستقرة إلى سلبية، وذلك بفعل حربها مع روسيا وتداعياتها على قدرتها على تحمل الديون.

ووفقاً لتقرير وكالة التصنيف الائتماني، فإنه تم خفض تصنيف أوكرانيا بمقدار درجة إلى Caa3، بعدما خفضته بمقدار درجتين إلى B3 في مطلع مارس آذار.

وتتوقع Moody’s أن تواجه أوكرانيا صراع عسكري مطول أكثر من توقعاتها في البداية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يزيد من احتمال إعادة هيكلة الديون وخسائر دائني القطاع الخاص.

وأضاف التقرير: على الرغم من الدعم المالي الكبير من المجتمع الدولي للمساعدة في توفير الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، فإن الارتفاع الكبير في الدين الحكومي من المرجح ألا يكون قابل للتحمل على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد ينكمش بنحو 35% في العام الجاري.