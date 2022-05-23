زراعة

وزير التموين المصري: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي قرابة 4 أشهر￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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An Iraqi harvests wheat in Iraq's southern Dhi Qar province, on April 23, 2022. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)


قال وزير التموين المصري علي المصيلحي السبت 21 أيار مايو، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر تقريباً.

وأصبحت واردات مصر من القمح، التي عادة ما يجري تأمينها من خلال مناقصات، موضع شك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بسبب اعتمادها الشديد على إمدادات القمح القادمة من منطقة البحر الأسود.

وقال المصيلحي الأسبوع الماضي إن مصر تركز حالياً على حصاد القمح من المحصول المحلي، الذي يستمر في العادة حتى يوليو تموز أو أغسطس آب، أكثر من التركيز على الواردات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 20 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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