روسيا توقف تدفق الغاز إلى فنلندا بسبب نزاع على المدفوعات￼

قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة غازبروم الروسية أوقفت السبت 21 أيار مايو، صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت.”

وكانت شركة غازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت الجمعة 20 أيار مايو إن غازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتباراً يوم السبت 20 أيار مايو.

وتطالب شركة غازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.