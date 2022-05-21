الروبل يواصل الصعود أمام الدولار واليورو

يواصل ​الروبل الروسي​ الارتفاع أمام ​الدولار​ و​اليورو​ خلال تعاملات، يوم الجمعة، بدعم من ضوابط رأس المال التي تفرضها ​روسيا​، وموافقة أكبر مشتري للغاز الروسي في أوروبا على نظام الدفع الروسي الجديد، خوفًا من توقف إمدادات الطاقة الروسية.

وتُلزم آلية الدفع الروسي الشركات بفتح حسابين في “​غازبروم بنك​” الروسي الخاص أحدهما باليورو أو بالعملة المنصوص عليها في العقد، والآخر بالروبل، على أن يقوموا بإيداع اليورو أو الدولار في الحساب الأول ويتم تحويله بعد ذلك إلى روبل لاستكمال الدفع.

ووافقت شركة “إيني” الإيطالية -أحد أكبر مشتري ​الغاز​ الروسي في أوروبا- هذا الأسبوع على فتح كلا الحسابين، على أن تقدم أول دفعة بموجب الشروط الجديدة في الأيام المقبلة، بينما قالت شركة “إنجي” Engie SA الفرنسية إنها تختبر آلية دفع جديدة من شأنها أن تحافظ على تدفق الغاز ولن تنتهك العقوبات الأوروبية.

ونقلًا عن “وول ستريت جورنال”، أشار ​نائب رئيس الوزراء الروسي​ “مارات خوسنولين”، الى أن “المنطقة التي تشمل مدينتي ميليتوبول وخيرسون الأوكرانيتين الخاضعتين للسيطرة الروسية، ستبدأ باستخدام الروبل الروسي كعملة لهم، مما ساهم في تعزيز الطلب على الروبل الروسي”.

وارتفعت العملة الروسية بنسبة 6.15% إلى 58.28 روبل مقابل الدولار الأميركي، في الساعة 12:35 مساءً، كما صعدت مقابل اليورو بنسبة 3.60% عند 63.31 روبل، بعدما وصلت إلى 61.46 روبل في وقت سابق من التعاملات.