اقتصاد

أسعار المستهلكين في اليابان تقفز لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات في أبريل￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 30 دقيقة واحدة
This long exposure picture shows the Tokyo Tower (C back) lit among Keihin Industrial Zone in Kawasaki on May 18, 2022. (Photo by Philip FONG / AFP)


ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان في أبريل نيسان فوق هدف البنك المركزي الذي يبلغ 2%، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات، حيث تسببت الزيادة في تكاليف الطاقة والسلع الأولية في ارتفاع الأسعار على نطاق أوسع.

ويجعل ارتفاع أسعار المستهلكين من الصعب على بنك اليابان المركزي إقناع الأسواق بأنه سيبقي السياسة النقدية ميسرة للغاية، بينما تغذي الزيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات حكومية الجمعة 20 أيار مايو، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة ولكنه يشمل تكاليف الطاقة، ارتفع بنسبة 2.1% في أبريل نيسان مقارنة معه قبل عام.

ويمثل ذلك أسرع ارتفاع في شهر واحد منذ مارس آذار 2015 ويطابق متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

وكانت الزيادة أكبر بكثير من ارتفاع بنسبة 0.8% على أساس سنوي في مارس آذار.

وظل المعدل الإجمالي لارتفاع الأسعار في اليابان متواضعاً مقارنة بالارتفاعات الأكثر حدة في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث يجعل تباطؤ نمو الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الصعب على الشركات رفع الأسعار.

ويحافظ بنك اليابان المركزي على التحفيز النقدي الهائل مع سعيه إلى استقرار التضخم عند 2% بدعم نمو قوي للأجور، حتى مع ضعف الين الذي يدفع أسعار المواد الغذائية والطاقة للصعود، وبينما تقوم بنوك مركزية رئيسية أخرى بتشديد سياستها.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 30 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

اليابان ستضاعف الدعم المالي لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار￼

منذ يوم واحد

البورصة الأميركية سجلت هبوطا حادًا وخسائر قياسية

منذ يوم واحد

ارتفاع أسعار المحروقات

منذ يومين

وزير بريطانيّ: لن نتمكّن من حماية مواطنينا من تداعيات التضخّم

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى