سياحة ونقل

ارتفاع أرباح أكوا باور السعودية بـ 10% إلى 155 مليون ريال في الربع الأول 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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ارتفعت أرباح أكوا باور السعودية في الربع الأول من العام الحالي بـ 10% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، ليصل صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 155 مليون ريال.

هذا وارتفع الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 19.5% عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك قبل احتساب خسارة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى إلى 517 مليون ريال سعودي.

هذا وجاء الجانب الأكبر من النمو من حصة أعلى من النتائج الصافية للشركات المستثمرة في حساب حقوق الملكية، وبشكلٍ أساسي من بدء عمليات مشروع جازان، وهي الحقوق التي تم تعويضها جزئياً بانخفاض الدخل التشغيلي بشكلٍ أساسي بسبب انخفاض الإنتاج في محطات الطاقة الشمسية المُركزة في المغرب نتيجة الانقطاعات الممتدة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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