ارتفاع أرباح أكوا باور السعودية بـ 10% إلى 155 مليون ريال في الربع الأول 2022

ارتفعت أرباح أكوا باور السعودية في الربع الأول من العام الحالي بـ 10% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، ليصل صافي الربح المعدل العائد لمساهمي الشركة الأم إلى 155 مليون ريال.

هذا وارتفع الدخل التشغيلي للشركة بنسبة 19.5% عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك قبل احتساب خسارة انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى إلى 517 مليون ريال سعودي.

هذا وجاء الجانب الأكبر من النمو من حصة أعلى من النتائج الصافية للشركات المستثمرة في حساب حقوق الملكية، وبشكلٍ أساسي من بدء عمليات مشروع جازان، وهي الحقوق التي تم تعويضها جزئياً بانخفاض الدخل التشغيلي بشكلٍ أساسي بسبب انخفاض الإنتاج في محطات الطاقة الشمسية المُركزة في المغرب نتيجة الانقطاعات الممتدة.