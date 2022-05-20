غاز ونفط

أدنوك تعلن عن 3 اكتشافات نفطية جديدة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الخميس 19 أيار مايو، عن 3 اكتشافات نفطية جديدة من بينها واحد في بوحصا، أكبر حقل بري في أبوظبي، بطاقة إنتاج للنفط الخام تبلغ 650 ألف برميل يومياً.

وقالت أدنوك إن الاكتشاف النفطي الثاني يقع في المنطقة 3 البرية بأبوظبي، التي تديرها أوكسيدنتال، حيث تم اكتشاف حوالي 100 مليون برميل من النفط.

وأضافت أدنوك أنه عثر في الاكتشاف الثالث على حوالي 50 مليون برميل من خام مربان الخفيف ومنخفض الكبريت في منطقة امتياز الظفرة البترولية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 36 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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