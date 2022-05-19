اقتصاد

اليابان ستضاعف الدعم المالي لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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Japan's Prime Minister Fumio Kishida speaks during a press conference in Tokyo on April 8, 2022. (Photo by Rodrigo Reyes Marin / POOL / AFP)

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس 19 أيار مايو، إن بلاده ستضاعف مساعداتها المالية لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار في خطوة منسقة مع البنك الدولي لدعم الضروريات المالية على المدى القريب للبلاد التي تعاني من الحرب.

وقال كيشيدا “بلدنا يقف إلى جانب أوكرانيا”، مضيفاً أن اليابان ستؤكد على موقفها الأساسي بتقديم دعم قوي لأوكرانيا مع الدول الأخرى في القمة الأميركية اليابانية في الأسبوع المقبل والاجتماع الرباعي الأوسع مع أستراليا والهند.

وكانت اليابان، العضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قد أعلنت في وقت سابق عن قروض بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا.

وانضمت اليابان أيضاً إلى حلفاء وأعضاء آخرين في مجموعة السبع في فرض عقوبات على روسيا بسبب ما تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بتجميد أصول وكذلك حظر بعض الصادرات والواردات، بما في ذلك موارد الطاقة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 26 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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