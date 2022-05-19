وزير النقل المصري: لا يمكن بيع موانئ مصر والسيسي وضع خطة وأسماها تثبيت أركان الدولة

أكد وزير النقل المصري كامل الوزير، أنه لا يمكن بيع موانئ مصر، موضحًا أنه ” لا أحد سيشتري شركاتنا ويتحكم في المصريين”، مشيرًا إلى أنّ “الشركة القابضة لموانئ مصر ستضم 7 موانئ كبرى، وسيتم دمج تلك الموانئ تحت قيادة شركة واحدة، ومن حق المستثمر وضع عضو مجلس ادارة لمراقبة أمواله في الشركة”.

ولفت، في تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية، إلى أن “الدولة كلها والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضع خطة وأسماها تثبيت أركان الدولة وتنظيم المؤسسات، ثم جاءت مرحلة الجمهورية الجديدة، في الفكر ونمط الحياة ونمط الإنتاج”.

وتحدث وزير النقل، عن توقيع اتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط، وأن التحالفات العالمية حرصت على الاستثمار في مصر نظرا لاستقرارها، وأشار إلى أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية بـ 90% من المصريين، وأن تكلفة البنية التحتية للميناء تبلغ 4.5 مليار جنيه مصري.