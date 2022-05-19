مال وإستثمار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة 5% في “نينتندو”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 5,01 في المئة من أسهم شركة “نينتندو” إذ يسعى الصندوق السيادي لزيادة استثماراته في قطاع ألعاب الفيديو الياباني.

وأفاد بيان أنّ شراء الحصة في نينتندو ومقرها كيوتو في اليابان غرضه استثماري ويأتي بعد أن اشترى الصندوق حصصاً في شركات ألعاب الفيديو “نيكسون” و”كابكوم” و”كوي تيكمو”.

والصندوق، الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مستثمر رئيسي في صندوق رؤية التابع لمجموعة “سوفت بنك” وتبلغ أصوله مئة مليار دولار كما يستثمر بشكل مستقل في إطار خطة الأمير محمد لإحداث تحوّل في الاقتصاد السعودي.

واشترى الصندوق السيادي السعودي، الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار، كذلك حصة في شركة “أكتيفيشن بليزارد”، ناشرة لعبة “كول أوف ديوتي”، التي قالت “مايكروسوفت” في كانون الثاني إنّها ستشتريها.

وأسس الصندوق شركته الخاصة لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية وهي “سافي جيمينج”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 17 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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