غاز ونفط

النفط يرتفع مدعوما بآمال تعافي الطلب في الصين￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لـخام برنت 1.15 دولار أو واحدا في المئة لتصل إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لـخام غرب تكساس (الخام الأميركي الوسيط) 1.62 دولار أو 1.4 في المئة لتستقر عند 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2 في المئة في الجلسة السابقة، وفقا لرويترز.
وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من 6 أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن الحكومة الأميركية ستعلن بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 34 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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