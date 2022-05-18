وزير البترول والثروة المعدنية المصري لـCNBC عربية: 2.9 مليار دولار فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الثاني من العام 2021/2022

على هامش المؤتمر الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في مقابلة مع CNBCعربية، إلى أن صادرات الغاز المصري إلى أوروبا تتراوح ما بين 10% إلى 15%.

ولفت الملا إلى أن الغاز يكفي لاستهلاك السوق المحلي موضحاً أن مصر تستهدف تعزيز صادرات الغاز للأسواق الأوروبية.

وبشأن اتفاق تصدير مصر للغاز إلى لبنان، ذكر الملا أن ذلك مرهون بإنهاء اتفاق الدولة مع البنك الدولي.

وفي ما يتعلق بالميزان التجاري البترولي، أشار الملا إلى أنه سجّل فائضاً بحوالي 2.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2021/2022، موضحاً أن زيادة قيمة صادرات الغاز المصري تتلاشى نتيجة زيادة أسعار النفط ومنتجاته.

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن مصر تملك احتياطي استراتيجي من البترول يكفي لاحتياجات السوق المحلي واستفادت من انخفاض الأسعار منتصف 2020.

وأشار الملا أخيراً إلى أنه سيتم البدء بالإنتاج التجريبي لمنجم إيقات نهاية العام الجاري.