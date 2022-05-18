شدّ حبال بين “الاقتصاد” و”المركزي”… “دولارات القمح من حساب الـSDR أو أزمة خبز”

علمت “النهار” من مصادر مقرّبة من الأفران والمطاحن أنّ البلد يتّجه نحو أزمة رغيف فعلية في حال سارت الأمور وفق الأجواء الحالية. وذكرت المصادر أنّ “مصرف لبنان يطلب من الحكومة تأمين دولارات الطحين من قرض البنك الدولي، إلّا أنّ وزارة الاقتصاد تقول إنّ أموال قرض البنك الدولي لا يمكن استخدامها قبل موافقة مجلس النواب على القرض، وهذا يتطلب أسابيع إلى حين يستلم البرلمان الجديد، لذلك تطلب الوزارة استخدام أموال الـSDR من جديد”.

وتابعت المصادر أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعرب عن امتعاضه أمام وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام من وقوع لبنان في أزمة طحين مجدّداً رغم تأمين ملايين الدولارات، وأنّ ميقاتي يعتبر أنّ ثمة استنسابية في إعطاء قسائم شراء الطحين لصالح الأفران الكبير على حساب الأفران الصغيرة في المناطق”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “الأمور تسير حتى الساعة نحو رفض ميقاتي إعطاء أموال إضافية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لشراء الطحين، وأنّ الأمور إذا سارت في هذا النحو سيقع لبنان في أزمة انقطاع #الخبز”.

واليوم قال مصدر مسؤول في المركزي لـ”النهار” أنّه “يمكن تأمين دولارات شراء القمح من قرض البنك الدولي”.