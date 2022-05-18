بيانات “أوبك+”: إنتاج النفط الروسي ينخفض نحو 9% في نيسان

أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه “رويترز” انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو تسعة في المئة إلى 9,16 ملايين برميل يومياً، وذلك استناداً إلى تقييمات مصادر ثانوية من “#أوبك+”.

وهذا يعني أنّ إنتاج روسيا الشهر الماضي جاء أقل بنحو 1,28 مليون برميل يومياً عن المستوى المستهدف في اتفاق بين “أوبك” وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”.

وأظهرت البيانات أنّ إجمالي إنتاج “أوبك+” جاء أقلّ من المستوى المستهدف بنحو 2,6 مليون برميل يومياً في نيسان.