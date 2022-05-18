مصرف لبنان يحذّر من شراء وحيازة واستعمال الـNFT

حذّر #مصرف لبنان المواطنين من شراء وحيازة واستعمال الرموز غير القابلة للاستبدال (#NFT) تداركاً للمخاطر وللخسائر التي قد تنجم عنها.

يذكر أنّ الـNFT هو اختصار يشير إلى رمز غير قابل للاستبدال، ما يعني ضمان فرادته، وهو شهادة رقمية للأصالة مرتبطة بشيء معيّن، يمكن أن يكون ملفاً رقمياً (كصورة أو مقطع فيديو أو رسم متحرك أو صوت أو نصّ).

هذا الرمز يُثبت أنّ مالك هذا الشيء هو المالك الشرعي الوحيد، وهذه الشهادة من الناحية النظرية غير قابلة للتزوير ولا يمكن نسخها، وقد صُممت باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وهي شبكة لامركزية وآمنة لتخزين ونقل المعلومات التي تتعقب المعاملات وقد أتاحت بروز العملات المشفرة.

يمتلك مالك NFT محفظة رقمية يُخزن فيها الشهادات الرقمية التي اشتراها. ويقدّم الرمز غير القابل للاستبدال مفهوم الندرة في قطاعات متنوعة مثل الفن أو الموسيقى أو التصميم أو ألعاب الفيديو أو الموضة.

ويسمح النظام للمبدعين بكسب مداخيل من أعمالهم عند إعادة بيع NFT.

أصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال متاحة لعامة الناس في عام 2017، مع منصة “كريبتو كيتيز” – وهي موقع لشراء القطط الرقمية وتربيتها، ارتفعت قيمته بشكل كبير.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت سلسلة جديدة من صور محدودة البكسل “ككريبتو بانكس”، ومنصات متخصصة مثل “أوبن سي” تغذي فقاعة مضاربة، وقد تمّ التداول بها بقيمة 250 مليون دولار في العام 2020.