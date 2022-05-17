اقتصاد

المالية الاثيوبية: أبرمنا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على منحة بقيمة 300 مليون دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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أعلنت وزارة المالية الإثيوبية، انَّها أبرمت اتفاقاً مع البنك الدولي، للحصول على منحة بقيمة 300 مليون دولار، لدعم إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع.

وذكرت، في بيان، أنه “ستُستخدم الموارد في تمويل الأنشطة المخصصة لدعم الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة وإمدادات مياه، ودعم خاص للناجين من العنف القائم على أساس النوع في المناطق المتأثرة بالصراع”.

وشهدت إثيوبيا صراعاً بين الحكومة المركزية لرئيس الوزراء آبي أحمد وسلطات منطقة تيغراي الشمالية إلى المقاطعات المجاورة، وتوسَّع الصراع ليصبح حرباً أهلية شاملة أذكتها عداوات عرقية بقدر المظالم السياسية نفسها.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 17 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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