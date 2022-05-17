أساسي

مجلس الشيوخ الأميركي بصدد الموافقة على مساعدات لأوكرانيا قيمتها 40 مليار دولار￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
WASHINGTON, DC - MAY 16: A storm cloud hangs over the U.S. Capitol Building on May 16, 2022 in Washington, DC. This week the U.S. Senate is expected to take up a vote on a $40 billion package of military and humanitarian aid to Ukraine. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

صوت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين عن منح أوكرانيا مساعدات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا، مما يمهد المجال لتصويت محتمل على مشروع القرار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد تعطل المساعدات العسكرية والإنسانية بسبب معارضة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وتم التصويت بتأييد 81 مقابل اعتراض 11 وهو الأول من ثلاث جولات تصويت محتملة تمهد الطريق نحو تمرير مجلس الشيوخ التمويل الذي طلبته إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى حكومة كييف بعد قرابة ثلاثة شهور على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ووافق مجلس النواب على المساعدات في العاشر من مايو أيار، لكن القرار تعثر في مجلس الشيوخ بعد رفض السيناتور الجمهوري راند بول السماح بتصويت سريع عليه.

وعلى الرغم من الأغلبية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب فإن قواعد مجلس الشيوخ تنص على ضرورة التصويت بالإجماع للانتقال سريعا إلى التصويت النهائي على معظم القرارات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الولايات المتّحدة تناشد الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح

منذ 8 ساعات

شريان الطاقة الروسي.. هذه خيارات أوروبا الصعبة لاستبداله￼

منذ يوم واحد

أسعار النفط تتراجع نتيجة عمليات جني الأرباح￼

منذ يوم واحد

خبير دولي: استراتيجية مصر غيَّرت قواعد اللعبة في سوق الطاقة￼

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى