مال وإستثمار

الذهب يستقرّ مدعوماً بانخفاض الدولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0,1 في المئة إلى 1825,29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,6 في المئة إلى 1825,6 دولاراً للأوقية.

واستقرّ مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عاماً أمس الإثنين.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام زاد، الأمر الذي حدّ من الطلب على الذهب الذي لا يدرّ فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0,2 في المئة إلى 21,56 دولاراً للأوقية. واستقرّ البلاتين عند 945,76 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم 1,2 في المئة إلى 2002,17 دولار للأوقية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 31 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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