رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات InterContinental في الشرق الأوسط وافريقيا والهند: استضافة اكسبو 2020 انعكست بشكل قوي على أداء الفنادق في الإمارات

أشار رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات InterContinental في الشرق الأوسط وافريقيا والهند، هيثم مطر، في لقاء خاص مع CNBC عربية إلى أن استضافة دبي لحدث اكسبو 2020 دبي انعكس بشكل قوي على أداء الفنادق في الإمارات خلال الربع الأخير من 2021 والربع الأول من العام الجاري لتتخطى مستويات ما قبل كورونا.

وأوضح مطر أن التوسعات تتجه نحو القارة الافريقية بسبب نسب النمو القوية، حيث بلغت نسبة الإشغال في مصر نحو 75%.