سياحة ونقل

رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات InterContinental في الشرق الأوسط وافريقيا والهند: استضافة اكسبو 2020 انعكست بشكل قوي على أداء الفنادق في الإمارات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 38 أقل من دقيقة

أشار رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات InterContinental في الشرق الأوسط وافريقيا والهند، هيثم مطر، في لقاء خاص مع CNBC عربية إلى أن استضافة دبي لحدث اكسبو 2020 دبي انعكس بشكل قوي على أداء الفنادق في الإمارات خلال الربع الأخير من 2021 والربع الأول من العام الجاري لتتخطى مستويات ما قبل كورونا.

وأوضح مطر أن التوسعات تتجه نحو القارة الافريقية بسبب نسب النمو القوية، حيث بلغت نسبة الإشغال في مصر نحو 75%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

مطار دبي الدولي يستقبل 13,6 مليون راكب في الربع الأوّل من العام

منذ 5 أيام

“ناس” تعلن عزمها شراء وتأجير طائرات بـ 1.76 مليار دولار

منذ 6 أيام

￼    ￼نصر الله: التصويت لحماية المقاومة وثروات لبنان￼

منذ 7 أيام

الهند المتعطشة للطاقة توقف رحلات قطارات الركاب لنقل الفحم

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى