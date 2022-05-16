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أسعار النفط تتراجع نتيجة عمليات جني الأرباح￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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08:00 16-05-2022
أسعار النفط تتراجع نتيجة عمليات جني الأرباح
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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة ولكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو0.6% إلى 110.91 دولار للبرميل في الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 60 سنتا أو 0.5% إلى 109.89 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان، اللذان قفزا نحو 4% يوم الجمعة الماضي، في وقت سابق بأكثر من دولار واحد للبرميل مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ 28 مارس آذار إلى 111.71 دولار.

وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يهدف إلى الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا الشرقية رافضا اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.

وفرضت موسكو في الأسبوع الماضي عقوبات على عدة شركات أوروبية للطاقة مما تسبب في مخاوف بشأن الإمدادات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 36 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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