اقتصاد

الصين تتوقع تحسن الاقتصاد في أيّار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 دقيقة
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أعلن مكتب الإحصاء الصيني أنّه يتوقع تحسّن الاقتصاد الصيني في أيّار وتسارع التعافي في الاستهلاك.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء إنّ الصين تمضي قدماً بشكل مطرد في استئناف الإنتاج في المناطق المتضررة من فيروس كورونا، مضيفاً أنّ الاقتصاد الصيني سيحافظ على توجه قوي نسبياً في الربع الثاني.

وتباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حادّ في نيسان بعد أن أدّى توسيع عمليات الإغلاق للتصدي لكورونا إلى خسائر فادحة في الاستهلاك والإنتاج الصناعي والتوظيف ما زاد من المخاوف من انكماش الاقتصاد في الربع الثاني.
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صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 دقيقة
0 14 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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