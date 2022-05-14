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الاتحاد الأوروبي يعتزم وضع حد أعلى لسعر الغاز في حالة وقف الإمدادات من روسيا￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
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Pipes are seen at the gas transmission point in Rembelszczyzna near Warsaw on April 27, 2022. - Poland and Bulgaria are now receiving gas from their EU neighbours after Russia's state energy giant Gazprom turned off the taps, the European Commission President said on April 27. (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

قالت صحيفة ألمانية نقلاً عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن “التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة” إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن “تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة”.

هذا وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس آذار من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ 40% من احتياجاته من الغاز.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 45 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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