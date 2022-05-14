￼    ￼وصول صندوق الاقتراع الأخير من الخارج

انتهت مساء امس عملية نقل صناديق اقتراع انتخابات المغتربين إلى لبنان، فيما باتت الصناديق بعهدة وزارة الداخلية والبلديات، التي أودعتها في «مصرف لبنان»، بانتظار انتهاء عملية الاقتراع الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، وصول «آخر صندوق اقتراع عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في 13 أيار 2022 إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتسليمه إلى وزارة الداخلية والبلديات في حرم المطار، التي بدورها أودعته في مصرف لبنان بعد نقله بمواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي». وعليه، تكون الوزارة قد أنهت تسليم «الصناديق الـ598 العائدة إلى كل مراكز وأقلام الاقتراع في الدول الثمانية والخمسين التي جرت فيها الانتخابات، إلى وزارة الداخلية والبلديات، وبذلك ينتهي دور وزارة الخارجية والمغتربين في العملية الانتخابية الخاصة بالمنتشرين اللبنانيين حول العالم».

وأوضحت الوزارة أن عهدة الصناديق وحمايتها باتت الآن عند وزارة الداخلية والبلديات «التي تقوم بدورها بتوزيع الصناديق على لجان القيد يوم 15 أيار لفرزها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات».