سياسة

￼    ￼ميقاتي لـ”الجمهورية”: الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرارات موجعة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 41 أقل من دقيقة

خلافاً لما يردده البعض حول قرارات موجعة تستعد الحكومة لاتخاذها في جلستها الاخيرة الاسبوع المقبل، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: ان الحكومة ليست في وارد اتخاذ قرارات موجعة، وانّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة لم يحدد بعد.وعلمت «الجمهورية» ان القرارت التي ستتخذ في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون عادية كالقرارات التي اتخذت في جلسة الامس، واذا كان هناك من اي أمر يتعلق برفع سعر الدولار الجمركي وتحسين الواردات فإنّ تنفيذه لن يكون الا تدريجاً في حال تم وَضع هذا الملف على جدول اعمال الجلسة المقبلة (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 41 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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