اقتصاد

بشكل مفاجئ.. إيران ترفع أسعار المواد الغذائية 300 بالمئة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
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Iranians shop for groceries at a hypermarket inside the Grand Bazaar (Iran Mall) in the western part of the capital Tehran, on June 20, 2021. - Iran's ultraconservatives hailed the election victory of their candidate Ebrahim Raisi, after Washington charged the vote was unfair and Tehran's arch-foe Israel labelled him the "most extremist" president yet. Raisi, 60, won this week's election in which more than half the voters stayed away after many political heavyweights had been barred from running and as an economic crisis driven by US sanctions has battered the country. (Photo by MORTEZA NIKOUBAZL / AFP)

رفعت إيران بشكل مفاجئ أسعار مجموعة مختلفة من السلع، منها زيت الطعام والدجاج والبيض والألبان، بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، الخميس.

وانتظر عشرات الإيرانيين القلقين في صفوف طويلة للحصول على الغذاء وأفرغوا رفوف محلات البقالة في أنحاء البلاد خلال ساعات قبل دخول رفع الأسعار حيز التنفيذ.

الزبائن المذعورون اجتاحوا المتاجر وعبؤوا السلع الأساسية في أكياس بلاستيكية كبيرة، وفقا لمقطع مصور متداول على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت صفوف طويلة في طهران أمام متاجر البقالة مساء الأربعاء. واليوم الخميس، تراجعت العملة الإيرانية لتصل إلى 300 ألف ريال مقابل الدولار.


وأُبلِغ عن تعطل في خدمات الإنترنت في أنحاء إيران، بينما استعدت الحكومة لاضطرابات محتملة. ووفقا لمجموعة “نتبلوكس.أورغ”، فقد خرجت احتجاجات في الجنوب النائي الفقير.

وكانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بشكل كبير في عدد من دول العالم، بسبب أزمات سلاسل الإمداد العالمية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتستورد إيران نصف زيوتها للطهي من أوكرانيا، حيث منع القتال الكثير من المزارعين عن حقولهم. وبالرغم من أن إيران تنتج نصف قمحها تقريبا، فهي تستورد معظم الباقي من روسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
0 44 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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