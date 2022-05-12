مال وإستثمار

بلومبيرغ: مصرف “يوني كريديت” الإيطالي يجري مباحثات لبيع وحدته الروسية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 34 أقل من دقيقة

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأنّ “المصرف الإيطالي “يوني كريديت” (UniCredit)، يُجري محادثات مبدئية لبيع وحدته الروسية بعد تواصل مشترين مهتمين بالمصرف، ما يعد ثاني أكبر عملية تخارج لبنك أوروبي ضخم”.

ولفت إلى أنه “جذب اهتماماً غير مرغوب فيه من مؤسسات مالية وشركات راغبة في الحصول على ترخيص مصرفي من داخل روسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لعدم الإعلان عن الأمر”، مشيرًا إلى أنه “بدأت مؤخرًا مباحثات المرحلة المُبكّرة مع المشترين المحتملين غير الخاضعين للعقوبات، لكن الأشخاص رفضوا تسمية الأطراف المهتمة”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الإمارات تجمع 1.5 مليار درهم في أول طرح لسندات خزانة اتحادية￼

منذ 16 ساعة

داو جونز يتراجع لليوم الرابع على التوالي قبل صدور بيانات التضخم￼

منذ يومين

هبوط أسهم 139 شركة على مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية

منذ 3 أيام

فيتش: البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط كورونا￼

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى