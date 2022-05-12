بلومبيرغ: مصرف “يوني كريديت” الإيطالي يجري مباحثات لبيع وحدته الروسية

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأنّ “المصرف الإيطالي “يوني كريديت” (UniCredit)، يُجري محادثات مبدئية لبيع وحدته الروسية بعد تواصل مشترين مهتمين بالمصرف، ما يعد ثاني أكبر عملية تخارج لبنك أوروبي ضخم”.

ولفت إلى أنه “جذب اهتماماً غير مرغوب فيه من مؤسسات مالية وشركات راغبة في الحصول على ترخيص مصرفي من داخل روسيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لعدم الإعلان عن الأمر”، مشيرًا إلى أنه “بدأت مؤخرًا مباحثات المرحلة المُبكّرة مع المشترين المحتملين غير الخاضعين للعقوبات، لكن الأشخاص رفضوا تسمية الأطراف المهتمة”.